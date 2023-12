Al Ittihad apura-se para os quartos de final do Mundial de clubes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Ittihad apurou-se hoje para os quartos de final do Mundial de clubes de futebol, que arrancou na Arábia Saudita, após vencer por 3-0 os neozelandeses do Auckland City, campeões da Oceânia.

Em Jeddah, o Al Ittihad, que está a disputar a competição com o estatuto de anfitrião, chegou ao triunfo com golos de Romarinho (29 minutos), Kanté (34) e Benzema (40).

A formação árabe, que contou com o português Jota na segunda parte, marcou duelo com os egípcios do Al Ahly, campeão africano, nos quartos de final.