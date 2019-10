China recebe versão aumentada do Mundial de Clubes

A FIFA vai atribuir à China a realização da versão inaugural no novo Mundial de Clubes alargado, que engloba agora 24 equipas, agendado para 2021 e que contará com os maiores emblemas mundiais. A decisão do órgão que superintende o futebol mundial vai ser anunciada esta sexta-feira, em Shanghai, dando um novo contributo para a propalada intenção do gigante asiático em organizar o Mundial em 2030.





O novo torneio, que será realizado de quatro em quatro anos, conforme foi anunciado em março último, vai substituir a Taça das Confederações e o Qatar prepara-se para receber as duas últimas edições, este ano e em 2020 , do formato disputado a sete equipas.