El Shahat iguala Cristiano Ronaldo, Messi e Gareth Bale

O Al Ahly não sentiu dificuldades para ultrapassar (3-0) o Auckand City, na abertura da do Mundial de Clubes disputado em Marrocos. Os egípcios - participam com a vaga de organizador, já que o emblema da casa é o Wydad, campeão africano - dominaram, mas só ganharam vantagem em cima do intervalo graças a El Shahat (45'+2)... que, assim, se tornou no quarto jogador a marcar em três edições da prova, igualando Cristiano Ronaldo, Messi e Bale. Sherif (56') e Percy Tau (86') selaram o triunfo sobre a frágil equipa da Nova Zelândia e marcaram duelo na próxima fase com os Seattle Sounders.

Na cerimónia de abertura, ainda houve tempo para uma homenagem ao falecido Pelé.