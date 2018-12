Espérance Tunes vence nos penáltis e conquista 5.º lugar do Mundial de Clubes

O Espérance de Tunes bateu esta terça-feira, no desempate por penalidades, o Chivas Guadalajara, após um empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento, e conseguiu o quinto lugar no Mundial de Clubes.No jogo de atribuição do quinto lugar da prova, os campeões africanos impuseram-se no desempate, após Brizuela falhar a oitava conversão dos mexicanos, com Dhaouadi a fazer o tento decisivo.Antes, na primeira parte, os campeões da América do Norte adiantaram-se logo aos cinco minutos, por Sandoval, de penalidade, antes de os tunisinos empatarem com novo castigo máximo, por Belaili, aos 38.No segundo tempo, e apesar das expulsões de Badri (79) e Rabii (90+6), a equipa do ex-FC Porto Raúl Gudiño não conseguiu marcar e termina a prova em sexto, após ter sido eliminada pelos japoneses do Kashima Antlers nos quartos de final (3-2).O Al Ain, anfitrião da prova e 'carrasco' do Espérance (3-0), joga hoje com o River Plate, campeão sul-americano, a primeira meia-final da prova (16:30 em Lisboa), com o campeão europeu Real Madrid a medir força com os japoneses do Kashima Antlers, na quarta-feira.