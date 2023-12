Fernando Gomes felicita trio do Manchester City pela conquista do Mundo de Clubes

Bernardo Silva, Rúben Dias e Matheus Nunes foram esta sexta-feira elogiados pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por se terem sagrado campeões do Mundo de clubes ao serviço do Manchester City.

"Felicito-os pela brilhante vitória, conquistada, esta noite, frente ao Fluminense, que lhes permitiu sagrarem-se campeões do mundo de clubes. Com carreiras e títulos que falam por si mesmos, sublinho o prestígio e honra que mais esta conquista aporta ao futebol e ao desporto nacionais", disse Fernando Gomes, citado pelo site da FPF.

Com goleada por 4-0 sobre os brasileiros do Fluminense, os citizens conquistaram o seu primeiro cetro do Mundial de clubes, em desafio disputado no Estádio Rei Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita.

O dirigente destacou a "capacidade de trabalho, a dedicação e o talento" que os três internacionais portugueses têm demonstrado ao longo da carreira, considerando que isso tem sido "um motivo de enorme orgulho para todos os portugueses".

"Parabéns, campeões do mundo!", concluiu, comentando o feito da equipa de Pep Guardiola na qual Bernardo Silva e Rúben Dias foram titulares, como habitualmente, enquanto Matheus Nunes foi suplente utilizado.

O desafio entre estreantes na competição contou com golos de Julián Álvarez, logo no minuto inicial e aos 88', Nino, na própria baliza, aos 27', e Phil Foden, aos 72'.

O Manchester City é a quarta equipa britânica a conquistar o Mundial de clubes, depois do Liverpool, Chelsea e Manchester United, sucedendo no historial aos espanhóis do Real Madrid.