FIFA adia Mundial de Clubes para fevereiro

A FIFA anunciou esta terça-feira o adiamento da edição 2020 do Mundial de Clubes para fevereiro de 2021 devido à Covid-19, mas a competição mantém-se no Qatar.





Em comunicado, o organismo justificou a decisão pelo "efeito perturbador da pandemia nos campeonatos continentais das confederações de clubes que servem como um caminho para o evento", tendo em conta que falta apurar o representante da Conmebol (América do Sul) e tal só irá acontecer no final de janeiro, quando terminar a Taça Libertadores.A competição, que estava prevista para dezembro, vai decorrer entre 1 e 11 de fevereiro e "a FIFA e o país anfitrião fornecerão as salvaguardas necessárias para a saúde e segurança de todos os envolvidos".Recorde-se que o Liverpool é o atual detentor do troféu, depois de em dezembro de 2019 ter derrotado na final do Mundial de Clubes o Flamengo, então treinado pelo português Jorge Jesus. Desta vez, a UEFA será representada pelo bayern Munique, vencedor da última Liga dos Campeões, em Lisboa.