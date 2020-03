FIFA anuncia adiamento da primeira edição do novo Mundial de Clubes

A FIFA anunciou esta quarta-feira a decisão de adiar a realização da primeira edição do Mundial de Clubes no novo formato, a 24 clubes, numa decisão que visa abrir caminho à realização sem quaisquer limitações do Europeu e da Copa América, eventos que foram adiados de 2020 para 2021 devido aos efeitos do surto do novo coronavírus.





A ideia já tinha sido lançada por Gianni Infantino na véspera, aquando da decisão da UEFA e da CONMEBOL em adiarem os respetivos torneios, e agora foi mesmo confirmada pela FIFA, isto depois de uma reunião por vídeoconferência com os líderes regionais da China, o país que deveria receber a primeira edição da prova entre junho e julho. Na sua decisão, a FIFA explica que a nova data será decidida no futuro.O novo Mundial de Clubes, que substituiria a fórmula atual, iria ser disputado em oito cidades chinesas, entre 17 de junho e 4 de julho, e contaria no seu elenco com 24 equipas, entre as quais oito da Europa e seis da América do Sul.