FIFA atribui Mundial de Clubes de 2019 e 2020 ao Qatar

A FIFA decidiu esta segunda-feira atribuir ao Qatar a organização das duas próximas edições do Mundial de clubes de futebol, em preparação para o campeonato do Mundo de seleções que vai receber em 2022."Vão ser excelentes testes, pelo que vamos tentar utilizar, tanto quanto possível, todas as diferentes facetas de um Campeonato do Mundo", referiu o presidente do comité organizador do Qatar2022, Hassan Al-Thawadi.O mundial de clubes, com sete participantes, vai ser disputado em dezembro de 2019 e 2020 no país do Golfo, de acordo com o que foi decidido esta segunda-feira em Paris.Entre os vários desafios, o facto de potenciais milhares de adeptos desejarem beber álcool, que no islâmico Qatar apenas está disponível para estrangeiros e em número muito reduzido de bares no país."O álcool vai estar disponível em algumas áreas. Os detalhes operacionais e como isso vai funcionar serão avaliados e anunciados em devido tempo", disse o responsável.O evento vai contar com várias 'fan zones' e cujas experiências de funcionamento servirão de lição para a organização.Este ano e em 2020 disputam-se as últimas edições do mundial de clubes no atual formato, com os seis campeões continentais mais a equipa do país anfitrião, que, no caso, será o Al-Sadd de Jesualdo Ferreira, que entretanto foi substituído pelo ex-futebolista espanhol Xavi Hernández.A partir de 2021, a competição receberá 24 clubes e será realizada apenas a cada quatro anos.A Europa apura oito equipas, a América do Sul seis, Ásia, África e América do Norte, Central e Caraíbas três e a Oceânia apenas uma, sendo que cada continente define as regras.O primeiro dos oito estádios afetos ao mundial foi inaugurado em maio, em Al Janoub, com capacidade para 40.000 espetadores.