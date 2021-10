FIFA já anunciou 'casa' do Mundial de Clubes de 2021

Os Emirados Árabes Unidos vão ser o país organizador da edição deste ano do Mundial de Clubes, anunciou esta quarta-feira Gianni Infantino. Segundo o presidente da FIFA, o torneio referente ao ano civil de 2021, que inicialmente tinha sido atribuído ao Japão - que entretanto abdicou por conta da pandemia de Covid-19 - será disputado nos inícios de 2022. De acordo com o líder do organismo que rege o futebol mundial, as datas exatas serão posteriormente definidas.





Esta será a quinta vez que os EAU recebem este torneio, depois de 2009, 2010, 2017 e 2018, no qual estarão representados os seis campeões continentais e ainda o campeão do país organizador. De momento há já quatro equipas apuradas: Chelsea, Al Ahly, Auckland City e Al Jazira.