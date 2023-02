Final do Mundial de Clubes dá prémio de 250 mil euros a cada jogador do Al Hilal

Al Waleed bin Talal Al Saud, bilionário saudita de 67 anos, terá prometido aos jogadores do Al Hilal um prémio de um milhão de reais sauditas (cerca de 250 mil euros) a cada um em caso de apuramento para a final do Mundial de Clubes, que se concretizou esta terça-feira com o triunfo por 3-1 sobre o Flamengo de Vítor Pereira na meia-final da competição.





Saudi billionaire Prince Al Waleed bin Talal Al Saud has pledged one million Saudi Riyal (£222k) to each Al-Hilal player for reaching the Club World Cup Final and a further one million if they win the tournament. pic.twitter.com/Lo6gOiPjlo