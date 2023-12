Fluminense bate Al Ahly e apura-se para a final do Mundial de Clubes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Fluminense bateu esta segunda-feira o Al Ahly, por 2-0, e garantiu um lugar na final do Mundial de Clubes.

Os dois golos dos tricolores, vencedores da última edição da Libertadores, surgiram já na segunda parte, com Jhon Arias a inaugurar o marcador de penálti, aos 71 minutos, e John Kennedy, já em cima do minuto 90, a fechar o resultado. O jovem avançado brasileiro parece estar talhado para os grandes jogos, uma vez que também foi ele que decidiu a final da Libertadores ao marcar, no prolongamento, o golo da vitória sobre o Boca Juniors (2-1).

Com este resultado, o Fluminense fica agora à espera do resultado entre o Urawa Reds e o Manchester City, que amanhã (terça-feira) se defrontam na outra meia-final da competição, que em 2025 vai contar com a participação de Benfica e de FC Porto.