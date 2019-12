Gabriel Barbosa: «Queria ir para o Sporting»

Gabriel Barbosa, avançado do Flamengo que esteve emprestado pelo Inter Milão ao Benfica recordou os tempos que passou em Portugal e explicou como acabou por ingressar nos encarnados, apesar da sua vontade de representar o Sporting."Queria ir para o Sporting. O mister [Jorge Jesus] ligou-me e chegámos a conversar com carinho. Mas acabei por ir para o rival, para o Benfica. E a Luz é muito linda. Fui muito feliz. Tive grandes companheiros, maravilhosos como o Luisão, o Jonas, o Rafa e o Pizzi. É um grupo muito bom e torço muito por eles", confessou aos microfones da Antena 1, após a vitória frente ao Al Hilal (3-1), na meia-final do Campeonato do Mundo de Clubes.Gabigol, de 23 anos, ainda se mostrou triste por ter tido poucas oportunidades no Benfica. "Não me deixaram jogar! Joguei somente algumas vezes e até consegui marcar um golo, mas não me deram muitas oportunidades", confessou.O artilheiro brasileiro revelou que fala, regularmente, com ex-companheiros do plantel dos encarnados e brincou com a possibilidade de o Flamengo poder contratar jogadores às águias."Falei com o André Almeida e com o Pizzi estes dias. Estou a tentar trazê-los para o Flamengo. Espero que eles possam vir no próximo ano", assumiu entre risos.Já sobre Jorge Jesus, Gabigol só tem coisas boas para dizer: "Amo o Jesus. É realmente especial, tem demonstrado isso durante os anos. Onde vai, ganha. Está no top três de treinadores e espero que fique no Flamengo."