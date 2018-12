Gallardo quer acabar com poderio Real

Com seis títulos mundiais no palmarés, três dos quais na versão Taça Intercontinental, o Real Madrid tentará nos Emirados Árabes Unidos dar sequência aos triunfos de 2016 e 2017 e conquistar o ‘tri’ na era Mundial de Clubes. Pela frente poderá encontrar o River Plate, que levantou o troféu em 1986, e que chega motivado após a conquista da Taça Libertadores, perante o rival Boca Juniors, no Santiago Bernabéu. A comitiva argentina deixou ontem Madrid, rumo a Abu Dhabi, e Marcelo Gallardo foi a voz da ambição dos millonarios."Podemos ganhar a qualquer equipa", vincou o técnico do River Plate. Questionado se enfrentará um Real Madrid menos galáctico, Gallardo usou o exemplo de Modric para destacar a força da equipa orientada pelo amigo e compatriota Santiago Solari. "Dizem isso porque Cristiano Ronaldo saiu, mas a maioria continua. Não se esqueçam de que tem no plantel o vencedor da Bola de Ouro." A prova arranca hoje, com o playoff, que irá opor o anfitrião Al Ain aos neozelandeses do Team Wellington. O vencedor defrontará o Espérance de Tunis, na ronda seguinte.