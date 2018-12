Kashima vence Chivas e marca encontro com Real Madrid no Mundial de clubes

A equipa japonesa do Kashima Antlers venceu este sábado os mexicanos do Chivas Guadalajara, por 3-2, e marcou encontro com o Real Madrid na meias-finais do Mundial de clubes de futebol.Em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, em duelo dos quartos, os mexicanos chegaram à vantagem logo aos três minutos, por Zaldivar, mas os campeões asiáticos deram a volta na segunda parte, por Nagaki, aos 49, o brasileiro Serginho, aos 69, de grande penalidade, e Abe, aos 84. Já nos descontos, aos 90+3, Pulido reduziu a diferença.O Kashima Antlers vai encontrar nas meias-finais o Real Madrid, detentor do título e campeão europeu, num encontro agendado para 19 de dezembro, em Abu Dhabi.Este confronto será a reedição da final de 2016, na altura com os espanhóis a vencerem por 4-2, após prolongamento, com um hat trick do avançado português Cristiano Ronaldo, atual jogador da Juventus.