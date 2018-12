Marcus Berg ameaça Sergio Ramos

Marcus Berg é a referência ofensiva do Al Ain e uma das principais ameaças ao Real Madrid, na final de amanhã do Mundial de Clubes. O sueco de 32 anos, que já passou por Hamburgo e PSV, contabiliza dois golos na competição – um deles ao River Plate na meia-final – e espera aumentar esse registo diante dos merengues, sabendo que terá pela frente Sergio Ramos, um dos melhores defesas do Mundo.

"É um jogador fantástico. Às vezes é expulso e outras joga no limite. Mas como defesa é inteligente para ficar nesse nível, embora também seja arriscado", declarou o avançado em entrevista ao portal Goal, determinado em fazer boa figura perante os campeões da Europa e detentores do troféu, até porque, vinca, este é o melhor momento para os defrontar. "Comparando com as últimas temporadas, o Real Madrid não está no seu melhor nível. Teremos de dar tudo para ficar, sacrificarmo-nos, apesar de eles continuarem a ser os grandes favoritos."

Por isso, questionado sobre que jogador do Real Madrid retiraria da final, Marcus Berg foi perentório: "Não sei, mas, se pudessem jogar sem guarda-redes, seria melhor para mim."

Depois das meias-finais, as equipas descansaram ontem e hoje regressam ao trabalho para preparar o jogo decisivo.

Os futebolistas dos merengues aproveitaram para fazer turismo e algumas compras em Abu Dhabi e Sergio Ramos foi mesmo fotografado a usar uma túnica árabe. Asensio é a grande preocupação para o técnico Santiago Solari, uma vez que ainda apresenta queixas físicas.