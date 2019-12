Médio do Al Hilal: «Equipa já não tem nada de Jorge Jesus»

O médio do Al Hilal Carlos Eduardo diz que atualmente a equipa "já não tem nada de Jorge Jesus". O jogador brasileiro compareceu na conferência de antevisão do jogo com o Flamengo, esta terça-feira, das meias-finais do Mundial de Clubes."A equipa já não tem nada de Jorge Jesus. Todos aprendemos com as ideias de todos os treinadores mas já não temos nada do mister Jesus. O Flamengo parte na frente mas pela qualidade não pelo conhecimento mutuo. Temos um novo treinador, uma nova forma de jogar", afirmou o médio.Também o treinador do Al Hilal foi confrontado com questões sobre o treinador português, ex-técnico do clube da Arábia Saudita:"Não me sinto chateado, alguns têm educação, outros não, alguns têm ambição, outros gostam de se gabar. Não estou frustrado, o jogo de amanhã é contra uma grande equipa brasileira. Espero ganhar e ir disputar a final. Temos a motivação e vimos sem nada a perder, sabendo que vamos defrontar uma das melhores equipas do mundo porque ninguém e campeão sul americano sem ser dos melhores do mundo", afirmou Lucescu."Não quero saber das histórias sobre Jesus e amanhã vai ser um jogo de 11 contra 11, onde a concentração será o mais importante. Não acredito que o facto de Jorge Jesus ter treinado a nossa equipa nos irá afetar, nem que o facto dos jogadores o conhecerem bem os irá afetar a eles", disse.