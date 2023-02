Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O que esperar do Flamengo no Mundial de Clubes? «Vítor Pereira sabe o plantel que tem e compreende o que está a acontecer» Formação brasileira defronta o Al Hilal no próximo dia 7, na primeira meia-final da prova; Luís Roberto, da TV Globo, revela as suas expectativas para o Mengão





• Foto: CR Flamengo