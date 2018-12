O segredo dos penáltis do Al Ain está no... iPhone

O Al Ain fez surpresa no Mundial de Clubes, ao afastar o River Plate no desempate por penáltis nas meias-finais , numa partida na qual a grande figura foi o guarda-redes Khalid Eisa. Um destaque que se deve pela sua atuação no tempo regulamentar, mas essencialmente pelo penálti travado a Enzo Pérez, que colocou os árabes na final da prova. Ora, sabe-se agora que o segredo que levou a este momento pode estar nos desafios a que o guardião se propõe, onde o prémio é um... iPhone."Na verdade não treinámos muito, mas sou fanático pelos desafios constantes com os meus amigos e colegas de equipa. Todos os dias fazemos um desafio de penáltis em que um iPhone é dado ao vencedor. Ganho quase 80% deles! Mas creio que isso pode ter-nos ajudado a ter um melhor rendimento nos penáltis", disse o guardião, de 29 anos, que graças a estes desafios tem uma enorme coleção de telemóveis em casa...Tecnologias à parte, Eisa confessa que um dos seus ídolos é Iker Casillas e admite que o Al Ain tudo fará para surpreender o Real Madrid na final de sábado (16:30). "O futebol também premeia aqueles que têm muita vontade, aos que desejam as coisas mais do que os outros. É óbvio que o Real Madrid é favorito, mas não podemos entrar em campo com mentalidade derrotista. A palavra 'impossível' não existe no futebol. Respeitamos o Real Madrid e gostamos muito dos seus jogadores, mas temos o desejo e a vontade de fazer história", garantiu.