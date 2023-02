Pontapé de saída à espera do Flamengo de Vítor Pereira

O Al Ahly, campeão africano, e o Auckland City, representantante da Oceânia, defrontam-se hoje no arranque de mais uma edição do Mundial de Clubes, que se disputa em Marrocos (Tânger e Rabat) até 11 de fevereiro. Como é hábito, os principais candidatos à final chegam mais tarde, pois também só entram em ação nas meias-finais: o Flamengo, comandado por Vítor Pereira, viaja na sexta-feira; o Real Madrid apenas o fará depois do jogo de domingo com o Maiorca.

"Obsessão" rubro-negra

Ontem, a uma semana do duelo com o Wydad Casasablanca ou o Al Hilal, o presidente do Fla assumiu a ambição do clube brasileiro que, em 2019, então com Jorge Jesus ao comando, perdeu a final com o Liverpool. "Os jogadores estão muito focados neste Mundial. É a maior obsessão que existe dentro de um grupo", referiu Rodolfo Landim, embora mostrando cautelas: "Sabemos que vai ser difícil para caramba..."