Raphael Veiga impressionado com Abel: «Como é que ele sabia que o jogo ia ser assim?»

O Palmeiras disputa esta terça-feira, pelas 16H30, as ' meias' do Mundial de clubes frente ao Al-Ahly , e na antevisão ao jogo, o médio do verdão Raphael Veiga deixou muitos elogios a Abel Ferreira, treinador português da formação brasileira, frisando a sua capacidade de prever "o que vai acontecer" no decorrer dos encontros."O Abel costuma dizer uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar: a diferença entre os jogadores é dos ombros para cima. Porque dos ombros para baixo, todos são iguais. Todos têm duas pernas, dois braços, enfim... e o que faz a diferença é realmente o que está do ombro para cima, é o que controla o resto. Cada vez mais tenho aprendido isso, e acho que hoje, no futebol, as pessoas que entenderem isso mais rápido são as que se vão destacar mais", começou por explicar o médio canarinho, que garantiu que a equipa está preparada para defrontar o Al-Ahly."Antes de todos os jogos, toda a gente sabe exatamente como deve atacar, defender, atacar se o adversário fizer certa coisa. Acho que nesse sentido o Abel ajudou-nos muito. Toda a gente está mais preparada para entrar em campo e com mais entendimento do que pode acontecer no jogo. Uma prova disso foi a final da Libertadores. Ele praticamente desenhou como seria toda a partida, e eu dentro de campo só pensava: 'Não é possível. Como é que ele sabia que isto seria tanto assim?'. Isso ajuda-nos muito", rematou.Recorde-se que Abel já informou que irá contar com algumas ausências por opção técnica para as 'meias' do Mundial de clubes, onde irá defrontar a equipa que o eliminou na temporada passada.