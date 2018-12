Show de Bale coloca Real Madrid na final

O Real Madrid apurou-se esta terça-feira para a final do Mundial de Clubes ao bater os japoneses do Kashima Antlers por 3-1 na segunda meia-final da prova.Consulte o direto do encontro Gareth Bale foi o homem do jogo ao assinar um hat trick. O galês começou por marcar aos 44 minutos, fazendo o 2-0 aos 53’ e o terceiro dois minutos mais tarde. Shoma Doi reduziu para os nipónicos aos 78’.A equipa de Solari vai assim medir forças no sábado com o Al Ain, às 16h30. Por seu lado, o Kashima Antlers defronta o River Plate três horas antes para apurar o 3.º e 4.º lugares.