Real quer "ganhar como sempre" no Mundial de clubes, Al Ain vive "história"

O treinador do Real Madrid, Santiago Solari, disse esta sexta-feira que a sua equipa quer "ganhar como sempre" na final do Mundial de Clubes, enquanto o técnico do Al Ain, Zoran Mamic, fala numa "oportunidade histórica".O técnico argentino dos madrilenos, tricampeões europeus em título, destacou a "muita experiência dos jogadores em finais", destacando que quer, no sábado, "lutar pelo título"."Vamos colocar toda a nossa energia e vamos competir para ganhar como sempre", explicou.O antigo jogador destacou a força do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, nas bolas paradas, nas quais "tentam bloqueios e fazem faltas em cantos e livres laterais", apontando ainda o brasileiro Caio como o elemento mais perigoso do adversário.Por seu lado, o croata Zoran Mamic reforçou que a sua equipa joga com o favorito à conquista da prova, mesmo que "não esteja num grande momento de forma"."São um Mercedes e nós um Smart, que às vezes pode ganhar. Merecemos estar na final, e estamos mais cansados, porque jogámos dois prolongamentos, mas vamos sair com toda a vontade de dificultar a vida ao Real e aproveitar esta oportunidade histórica", atirou.Mamic não destacou nenhum jogador dos 'merengues', mas sim o "coletivo", no qual "qualquer um pode decidir o jogo", pedindo "muita sorte e que o guarda-redes esteja muito bem".Real Madrid e Al Ain disputam a final do Mundial de clubes no sábado, pelas 16h30 (hora de Lisboa), em Abu Dhabi, três horas depois de River Plate (Argentina) e Kashima Antlers (Japão) decidirem a atribuição dos terceiro e quarto lugares.