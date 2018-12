Reviravolta épica coloca Al Ain na ronda seguinte

Uma verdadeira loucura. Eis a primeira partida da edição deste ano do Mundial de Clubes, que esta quarta-feira colocou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na segunda ronda da prova, onde irá ter pela frente o Espérance de Tunis.A jogar diante do Team Wellington, na Nova Zelândia, o conjunto árabe esteve a perder por 3-0 ainda na primeira parte, conseguiu o empate e acabou por vencer nos penáltis, num filme que terá dito muito aos adeptos do Liverpool, já que foi assim que os reds venceram a sua última Liga dos Campeões, em 2005 (vitória sobre o AC Milan).A jogar na condição de anfitrião, o Al Ain foi surpreendido pela entrada fulgurante do Team Wellington, que marcou três golos ainda na primeira parte (11', 15' e 44'), mas o golo ainda antes do intervalo (45') deu início à recuperação da formação do Golfo Pérsico.Logo a abrir a segunda metade do jogo, aos 49', o Al Ain voltou a marcar e lançou-se em busca do empate, que só apareceu aos 85' e levou a decisão para os pontapés da marca de grande penalidade, onde a turma da casa acabou por concretizar quatro penáltis (falhou um) contra apenas três do Team Wellington, que termina a sua participação nesta competição da FIFA.O encontro da próxima fase está marcado para sábado, pelas 16:30.