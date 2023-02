Sacudir a crise com um título

O termo crise não é muitas vezes associado ao Real Madrid, mas os oito pontos perdidos no campeonato no período de um mês fizeram soar os alarmes. O campeão espanhol está agora precisamente a oito pontos do líder Barça. Por isso, os merengues sabem que uma vitória hoje na final do Mundial de Clubes, frente ao Al Hilal, pode ser um ponto de viragem no mau momento da equipa.

"É um título muito importante e estamos muito perto de o conquistar", disse Carlo Ancelotti em Rabat, capital marroquina que recebe a prova. "Esta final pode dar-nos um impulso importante para o que resta da época. É desfrutar. Não é todos os dias que se disputam estes jogos", lembrou o técnico italiano.

Depois de despachar (4-1) os egípcios do Al Ahly, o Real Madrid, vencedor da prova em 2014, 2016, 2017 e 2018, parte com natural favoritismo. Benzema e Militão, ausentes nas meias-finais, estão recuperados de lesão e podem ir a jogo.

Portas abertas... a Messi

Após a chegada de CR7 ao Al Nassr, Ramón Díaz, técnico do Al Hilal, abre as portas a Messi. "Os clubes sauditas têm hipótese de o comprar, não há problemas económicos. Estamos à espera disso. O Real? Não podemos cometer qualquer erro", avisou o técnico argentino.