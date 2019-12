Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Treinador do Al Hilal fala em "gabarolas" e 'atira': «Não quero saber das histórias sobre Jesus» O momento mais polémico da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Flamengo





• Foto: Reuters