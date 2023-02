Vítor Pereira cauteloso: «Gostaríamos de ter chegado aqui com mais tempo de trabalho»

Os marroquinos do Wydad Casablanca e os sauditas do Al Hilal defrontam-se hoje para definir quem será o rival do Flamengo de Vítor Pereira na meia-final do Mundial de Clubes. A comitiva do clube brasileiro chegou ontem a Rabat e se Arturo Vidal deixou uma mensagem de grande confiança – "Chegamos com muita vontade. Vamos ganhar", afirmou o médio chileno –, o técnico português mostrou algumas cautelas na abordagem à prova. "O tempo de preparação não foi o ideal. Gostaríamos de ter chegado aqui com mais tempo de trabalho, mas sabemos da realidade e do desafio. Vamos aproveitar estes poucos dias para melhorar alguns aspectos e preparar-nos da melhor forma para o primeiro jogo", salientou Vítor Pereira.

Seattle Sounders e Al Ahly jogam também hoje para decidir quem defrontará o Real Madrid na outra meia-final.