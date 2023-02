Vítor Pereira e a participação do Flamengo: «Não acredito que a parte física será determinante»

Vítor Pereira vê o Flamengo estrear-se na terça-feira no Mundial de Clubes, diante dos sauditas do Al-Hilal, os campeões asiáticos. O técnico português lamentou não ter mais tempo de trabalho nesta fase da época, assim como o timing da prova, mas garantiu que o aspecto físico não será crucial para o desfecho do encontro."Conheço bem a mentalidade [do adversário]. O maior erro que podemos cometer é pensar que vamos ter facilidades. Não acredito que a parte física será determinante, acredito que o ânimo será mais importante. É uma equipa forte", vincou Vítor Pereira, convidado a estabelecer uma comparação entre o estado de forma atual e aquele em que o Flamengo conquistou a Libertadores, ainda com Dorival Júnior ao comando da equipa."Não disse que estava mal fisicamente, perguntaram-me se a equipa estava na mesma condição da Libertadores. Eu disse que era completamente impossível, é um momento diferente da temporada. É diferente, a nível técnico, tático, físico e emocional. Neste momento, o que conta para mim, mais do que o físico, é o ânimo, a vontade de ganhar esse título. Com essa superação, apesar do pouco tempo de trabalho, que espero ver nos meus jogadores", deu conta o técnico que deixou o Corinthians para rumar ao Flamengo este ano.