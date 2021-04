Ander Herrera revoltado: «Adoro o futebol e não posso ficar calado perante isto»

Ander Herrera criticou duramente a criação da Superliga Europeia, numa publicação onde demonstra tremenda mágoa pelo caminho que o futebol está a levar.





"Apaixonei-me pelo futebol, o popular, o dos adeptos, pelo sonho de ver a equipa do coração competir contra os maiores. Se esta Superliga avança, acabam esses sonhos, as expectativas dos adeptos de equipas mais pequenas em ganhar no relvado o direito a competir nas melhores provas. Adoro futebol e não posso ficar calado perante isto. Acredito numa Liga dos Campeões melhorada, mas não nos ricos a roubar o que o povo criou, que é nada mais nada menos que o desporto mais bonito do planeta", lamentou o médio do Paris SG nas redes sociais.