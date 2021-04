Para lá da reação de Tiago Brandão Rodrigues, também António Costa já comentou a recente criação da Superliga Europeia. Através do Twitter, o Primeiro Ministro deixa claro que esta proposta, "organizada fora das instituições representativas do setor", "tem de ser recusada sem nenhuma hesitação".





Os princípios da solidariedade, da valorização do resultado desportivo e do mérito não podem estar à venda. — António Costa (@antoniocostapm) April 19, 2021 Como Primeiro-Ministro de Portugal coloco-me ao lado das instituições desportivas nacionais e internacionais que recusam de forma veemente, aceitar que tal competição aconteça. — António Costa (@antoniocostapm) April 19, 2021

Por outro lado, o Primeiro Ministro considera que "os princípios da solidariedade, da valorização do resultado desportivo e do mérito não podem estar à venda" e garante que, como líder do governo português, se coloca "ao lado das instituições desportivas nacionais e internacionais que recusam de forma veemente, aceitar que tal competição aconteça."