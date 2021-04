Camacho e a Superliga: «Não tem lógica assinarem e no dia seguinte dizerem que se enganaram»

É o assunto do momento e José Antonio Camacho não foge dele. O treinador e agora também membro da direção da Associação de Futebolistas Espanhóis sublinhou a "valentia" de Florentino Pérez por ter vindo a público explicar como seria a Superliga, um projeto que caiu (pelo menos por agora) em 48 horas.





"Florentino foi um valente. Toda a gente o faz responsável por explicar a Superliga mas a responsabilidade tem de ser dividida com os outros presidentes também, mas parece que as baterias estão todas apontadas só a ele", disse.E prosseguiu, sublinhando que "faltaram mais explicações": "Não é lógico que assinem algo e que no dia seguinte digam que se enganaram. Têm de se entender com a UEFA e a FIFA e há que mudar a Liga dos Campeões em poucos anos porque as equipas assim o exigem. Querem fazer uma NBA do futebol e não acontece nada. Noutros desportos já se fez, mas agora há que ver como se faz. Não se pode perder o futebol das ligas porque isso é a matriz. Têm de chegar a um acordo com a FIFA e a UEFA e arranjar mais dinheiro".E prosseguiu, criticando as ameaças da UEFA: "A UEFA não é ninguém para dizer que um jogador não pode ir à sua seleção por estar em determinada equipa. É uma falta de respeito e um grave erro".