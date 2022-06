Ceferin e a Superliga "morta": «Só vejo três pessoas chateadas com toda a gente...»

A Superliga Europeia volta esta semana a ser assunto, com o Tribunal de Justiça Europeu no Luxemburgo a pronunciar-se nos próximos dias sobre a posição da UEFA. Ora, dias antes de tal suceder, Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, voltou a sublinhar que o organismo ao qual preside não é um monopólio"."Cada um é livre de estar na UEFA ou não. Pode participar nas nossas taças e organizar as suas. Mas então... é lógico que não jogue nas nossas, não? Seja qual for a decisão do Tribunal, nada muda: a Superliga está morta porque ninguém quer participar. Só vejo três pessoas chateadas com todos [Florentino Pérez, Andrea Agnelli e Joan Laporta] e a querer levar toda a gente ao tribunal", disse em entrevista à 'La Gazzetta dello Sport'.