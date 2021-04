JP Morgan diz ter "não ter avaliado bem" o impacto da Superliga na comunidade do futebol

Um porta-voz do JP Morgan, entidade que ia financiar a Superliga europeia, admitiu que o banco norte-americano não avaliou bem o impacto que a nova competição ia ter no futebol.





"Claramente não avaliámos bem a forma como este projeto seria recebido pela ampla comunidade futebolística e o impacto que teria no futuro", explica a fonte, citada pelo reputado jornalista do New York Times, Tariq Panja. "Aprendemos com isto para o futuro".O JP Morgan ia financiar a Superliga com uma injeção de 3.200 mil milhões de euros, que seriam divididos entre os clubes fundadores assim que o projeto arrancasse.A Superliga acabou por ficar em stand-by depois da saída da maioria dos 12 clubes, na sequência dos protestos de adeptos, treinadores, jogadores, comentadores e até políticos.