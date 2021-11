Poiares Maduro visa UEFA em relação à criação da Superliga: «Neste momento é parte do problema»

O político e professor universitário Miguel Poiares Maduro criticou, num artigo publicado na ‘Euronews’ em conjunto com Joseph Weiler, Petros Mavroidis e Steve Weatherill, a atuação da UEFA, da FIFA e dos Governos em relação à criação da Superliga."Alguns Estados mostraram interesse em intervir no desporto. Nada disto resolve os problemas do futebol", pode ler-se. "Já a UEFA permitiu que os próprios interesses comerciais influenciassem a estrutura das suas competições, que passaram a girar à volta dos grandes clubes dos principais países e a favorecê-los. A UEFA até pode ser parte da solução, mas a verdade é que neste momento é parte do problema", sustentam os autores.Os quatro professores desafiam a União Europeia a mudar o panorama atual do futebol europeu: "Temos de ser realistas, o futebol europeu está sob perigo. A mudança não pode vir de dentro, isto é, da UEFA ou da FIFA. Só a União Europeia pode gerar as reformas necessárias. Que o Estado de Direito chegue também ao desporto."