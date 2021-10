Superliga chumbada no Parlamento Europeu

O projeto da Superliga Europeia foi anunciado em abril e não demorou muito a cair por terra, mas, ainda assim, a proposta foi ontem votada no Parlamento Europeu.





Com 29 votos contra, uma abstenção e um único a favor, o modelo competitivo da competição defendido por Real Madrid, Barcelona e Juventus foi recusado por larga maioria. Tudo isso foi revelado num relatório apresentado pela Comissão da Cultura, que admite ser contra "competições dissidentes que minam a solidariedade, sustentabilidade e equidade". "Precisámos de uma política empenhada na promoção do desporto. A nossa tarefa é proteger um modelo baseado em valores para as próximas gerações", disse Tomasz Frankowski, antigo futebolista grego que hoje é político.Margaritis Schinas, vice-presidente da Comissão Europeia para o Estilo de Vida Europeu, declarou que se deve "defender um modelo europeu baseado nos bons valores, sem margem para reservá-lo aos ricos".