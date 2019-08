Liverpool conquista Supertaça Europeia

O Liverpool conquistou esta quarta-feira a Supertaça europeia, ao derrotar o Chelsea nos penáltis, depois de um empate no final do tempo regulamentar (1-1) e no tempo de prolongamento (2-2). Com tudo empatado ao cabo de 120 minutos de futebol em Istambul, tudo se decidiu da marca dos onze metros, onde apenas Tammy Abraham falhou.





De notar que a grande figura da partida acabou por ser o senegalês Sadio Mané, autor dos dois golos dos reds, marcados aos 48' e 95'. Pelos londrinos marcaram Olivier Giroud (36') e Jorginho (101' pen.)Consulte o direto do jogo