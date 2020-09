Adeptos do Bayern Munique devolvem bilhetes da Supertaça Europeia

Perto de 800 adeptos do Bayern Munique, preocupados com os riscos de contágio pelo Covid-19, devolveram os bilhetes para a Supertaça europeia, na qual o clube alemão vai defrontar esta quinta-feira o Sevilha, em Budapeste.

De um total aproximado de 2.000 adeptos do campeão europeu, apenas cerca de 1.300 partiram em direção à capital húngara, enquanto do lado da equipa espanhola, vencedora da Liga Europa, só 500 pessoas compraram bilhetes para assistir ao jogo, dos 3.000 ingressos disponibilizados pela UEFA.

O organismo regulador do futebol europeu pretende fazer do encontro um balão de ensaio para o regresso do público aos estádios, sempre dependentes da autorização das autoridades sanitárias de cada país, numa altura em que se verifica um agravamento da pandemia no continente.

Depois de ter concluído à porta fechada as provas europeias da época 2019/20, entras as quais a inédita fase final da Liga dos Campeões, em Lisboa, a UEFA vai testar o regresso do público, tendo autorizado a ocupação 30% da Arena Puskas, em Budapeste, equivalente a 20.000 espetadores.