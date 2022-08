Carlo Ancelotti: «Foi difícil aumentar o ritmo e a intensidade do jogo»

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, mostrou-se feliz no final do encontro que permitiu aos merengues levantarem a Supertaça Europeia, o primeiro troféu oficial da época.

"Não foi um jogo fácil, principalmente no início, porque o Eintracht Frankfurt apresentou-se muito fechado e, por isso, foi difícil aumentar o ritmo e a intensidade do jogo. No arranque de cada temporada, é impossível estar no nosso melhor. Mas, lidámos bem com isso e estou feliz por começar bem a época. Vencer ajuda a ter motivação e entusiasmo", vincou deixando elogios a Benzema, o autor do 2º golo da partida com o Eintracht Frankfurt.

"O Benzema é um jogador muito importante. É um líder desta equipa. Se chegámos a este jogo e à final da Supertaça Europeia é, em grande parte, por mérito dele. Que venha a Bola de Ouro. Penso que não há dúvidas. Penso que ninguém tem dúvidas, mas no futebol tudo pode acontecer", declarou o técnico.