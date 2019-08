Elliot convocado pelo Liverpool aos 16 anos

O extremo Harvey Elliot é uma das grandes novidades da convocatória do Liverpool. Com apenas 16 anos, o futebolista foi aposta dos reds para esta época depois de ter dado nas vistas ao serviço do Fulham. Na época passada, Elliot tornou-se no mais jovem jogador a atuar na Premier League. Foi a 4 de maio, na visita do Fulham ao terreno do Wolverhampton. O extremo tinha 16 anos e 30 dias.





Destaque também para a inclusão do guarda-redes Andy Lonergan, contratado à última hora devido à lesão de Alisson. O guardião, de 35 anos, vai sentar-se no banco do Liverpool, isto depois de ter assinado um "contrato de curta duração", como foi anunciado pelos reds. Adrián San Miguel, guarda-redes espanhol de 32 anos, contratado no início deste mês ao West Ham, vai assumir a titularidade na baliza do Liverpool na Supertaça.