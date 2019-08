Klopp lembra história de Rocky e Lampard volta a ser infeliz

"Que estória! Adrian! Como o Rocky!" Jürgen Klopp lembrou o filme em que Sylvester Stallone é protagonista para fazer uma alusão ao seu herói de ontem, o guarda-redes Adrián que aos 32 anos conquistou o 1º título da carreira começada no Betis. Já Van Dijk revelou no final do encontro que estava feliz por guardião. "Estou muito feliz por ele ter defendido o último penálti. Tinha-lhe dito antes desse momento que ele poderia ser o herói da noite", vincou o central.





Já Frank Lampard realizou ontem o 2º jogo como treinador do Chelsea e apesar da derrota nos penáltis sublinhou que ficou satisfeito com a exibição. "Foi verdadeiramente um bom desempenho diante de uma equipa com trabalho feito de há anos", frisou o antigo jogador dos blues que esteve na única decisão por penáltis antes da de ontem. Em 2013, era o capitão do Chelsea que viu o Bayern Munique levar a melhor.