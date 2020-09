Lopetegui orgulhoso da prestação do Sevilha frente ao Bayern Munique

Julen Lopetegui, treinador do Sevilha e antigo técnico do FC Porto, acredita que a história do encontro diante do Bayern Munique, para a final da Supertaça Europeia, poderia ter sido outra. “Dói sempre perder, sobretudo numa final em que tivemos várias oportunidades de golo. Só regressámos aos treinos há 12 dias e conseguirmos bater-nos contra a melhor equipa da Europa no prolongamento”, analisou. O Sevilha é agora a equipa com mais Supertaças Europeias perdidas (5). O conjunto andaluz venceu apenas uma (2006) das seis já disputadas.