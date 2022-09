UEFA estuda revolução na Supertaça Europeia: equipas da MLS podem ser 'chamadas'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UEFA estuda a possibilidade de renovar o formato da Supertaça Europeia, prova a nível de clubes que todas as temporadas junta o vencedor da Liga dos Campeões e da Liga Europa da época transata num jogo oficial que marca o início de um novo biénio desportivo.

De acordo com a Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), o organismo que tutela o futebol europeu colocou em cima da mesa a hipótese de a prova realizar-se com um formato de Final-4 (a quatro clubes, entenda-se), juntando os vencedores da Liga Conferência e do campeonato norte-americano (MLS) aos já habituais vencedores da Champions e da Liga Europa.

A ideia será introduzir um novo formato já para o arranque da temporada 2024/25, com o objetivo claro de estudar novos mercados e outras realidades de negócio.