Camarões anunciam convocatória para a CAN e jovem de 17 anos chama a atenção

Os Camarões anunciaram esta quinta-feira a lista de 27 jogadores que vão representar o país na CAN do próximo ano, com a presença dos principais futebolistas do país, incluindo Zambo Anguissa, Andre Onana, Vincent Aboubakar ou Toko Ekambi. E se, a uma primeira vista, a chamada de Onana seria uma novidade, especialmente por conta da polémica recente com o selecionador Rigobert Song, as redes sociais acabaram por apontar a sua atenção ao nome de Wilfried Nathan Douala. Um desconhecido para o grande público, pois atua no Victoria United, dos Camarões, mas que acabou por ser destaque pelo facto de ter sido apresentado pela Federação Camaronesa de Futebol como tendo... 17 anos.Segundo a FCF, Douala nasceu em maio de 2006, mas nas redes sociais muitos duvidam que seja efetivamente esse o ano de nascimento do médio.