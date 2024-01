Moçambique foi esta sexta-feira derrotado por Cabo Verde (0-3) em jogo a contar para a 2.ª jornada do grupo B da CAN. Geny Catamo, ala do Sporting, Bruno Langa, lateral do Chaves, e Witi Quembo, avançado do Nacional, foram titulares na seleção moçambicana.A seleção cabo verdiana, que contou com Jovane Cabral no onze inicial, inaugurou o marcador com um grande golo de livre direto de Bebé (32’), avançado que representou vários clubes em Portugal. Ryan Mendes (51’) ampliou a vantagem e Kevin Pina (69’) selou o resultado em 3-0.Com este resultado, a seleção cabo verdiana garantiu o apuramento para os oitavos de final da CAN, com duas vitórias em dois jogos, enquanto Moçambique é último classificado do grupo B, com 1.