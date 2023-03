Moçambique perde em casa com Senegal e marca passo rumo à CAN'2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção de futebol de Moçambique perdeu esta terça-feira com o Senegal, por 1-0, na quarta jornada do Grupo L de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023.

O avançado Boulaye Dia, aos 18 minutos, após assistência de Sadio Mané, apontou o único golo do desafio, que ditou nova derrota dos mambas, que, há quatro dias, tinham sido goleados por 5-1 no Senegal.

Cumpridos quatro jogos, o Senegal tem o pleno de 12 pontos, enquanto Moçambique continua em segundo, com quatro: na quarta-feira, o Ruanda, com dois pontos, recebe o Benin, com um, em desafio que pode retirar Moçambique de lugar de qualificação. Em 12 de junho, Moçambique visita o Ruanda.

Para a fase final, na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo, exceção ao que inclui o país anfitrião (H), em que apenas está um lugar em disputa.

As chuvas intensas na Costa do Marfim no verão de 2022 prejudicaram os trabalhos de construção dos estádios e levaram ao adiamento da prova, que estava prevista para este ano, mas que vai decorrer somente em janeiro e fevereiro de 2024.