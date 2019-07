Nigéria e Senegal confirmam favoritismo e passam às meias-finais

As seleções da Nigéria e do Senegal confirmaram hoje o seu favoritismo, ao vencerem a África do Sul (1-0) e o Benim (2-1), respetivamente, apurando-se para as meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol.Mais difícil foi o apuramento da Nigéria, que marcou o golo da vitória somente aos 89 minutos, por William-Troost Ekong, que aproveitou uma má saída do guarda-redes sul-africano Ronwen Williams, para cabecear para o fundo da baliza.A Nigéria abriu o marcador aos 27 minutos, por Samuel Chukwueze, mas a África do Sul restabeleceu a igualdade aos 71, por Zungu Bongani, num lance validado pelo videoárbitro (VAR), que apenas começou a ser utilizado nos quartos de final.No outro jogo dos quartos de final, o Senegal venceu com naturalidade o Benim graças a um golo do médio Idrissa Gueye, aos 69 minutos, assistido por um toque precioso de Sadio Mané, num encontro em que a vantagem mínima não traduziu a superioridade da seleção senegalesa.Estão assim encontrados os dois primeiros semifinalistas da CAN2019, a Nigéria, que irá defrontar o vencedor do jogo de quinta-feira entre a Costa do Marfim e a Argélia, e o Senegal, que terá pela frente quem vencer o embate entre Madagáscar e Tunísia, que se disputa no mesmo dia.