Seleção de Angola vive odisseia: mais de um dia em viagem e várias horas para entrar no Gana

A seleção de Angola tem, esta quinta-feira, um importante embate para as contas da qualificação para o CAN, mas as horas que antecedem a partida não estão a correr como desejado.A formação comandada pelo português Pedro Soares Gonçalves está a viver uma autêntica odisseia para chegar ao Gana, onde irá defrontar a seleção local, o que poderá comprometer o descanso e a consequente preparação para o jogo.Segundo as informações recolhidas por Record, a seleção de Angola acabou um mini-estágio na Argélia na terça-feira, arrancou de seguida para Acra, capital ganesa à qual chegou esta quarta-feira por volta das 16 horas portuguesas, e está há algumas horas a tentar entrar no país, um processo que se tem revelado difícil de resolver.A situação poderia não ser tão problemática assim se o jogo fosse em Acra, mas a verdade é que numa outra cidade - Kumasi -, o que implica uma outra viagem de avião de cerca de duas ou três horas.No entanto, a comitiva angolana pode não conseguir cumprir o trajeto ainda esta quarta-feira, dado que o espaço aéreo, tudo indica, será fechado a uma determinada hora, o que deixa Angola em maus lençóis e perante a possibilidade de chegar ao destino apenas no dia de jogo e com pouco repouso pelo meio.