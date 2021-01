Selecionador do Zimbabué acusa Camarões de usar "bruxaria" antes do jogo

Quando pensamos que já vimos de tudo... mais um insólito aparece nas nossas vidas para mostrar-nos que estávamos errados. Zdravko Logarusic, selecionador do Zimbabué, acusou no final da derrota (0-1) frente ao Camarões, em jogo do Grupo A do Campeonato das Nações Africanas (CAN), a equipa adversária de fazer "bruxaria" com morcegos.

No final do encontro, a equipa técnica do Zimbabué partilhou a imagem de um morcego morto no relvado, com a seguinte mensagem: "Bruxaria nos Camarões".





CHAN 2021 opener in Yaoundé overshadowed by pre-match accusations of witchcraft from the hosts by Zimbabwe coach Logarusic after a bat carcass is found on the pitch



Complete coincidence or foul play?#CHAN2021 #CMRZIM pic.twitter.com/TjaJA1YFLV — Ed Dove (@EddyDove) January 16, 2021

Bruxaria ou não, a verdade é que o Zimbabué entrou na CAN com uma derrota.