Nulo entre Venezuela e Peru em jogo com VAR em destaque

Venezuela e Peru empataram sem golos em partida do Grupo A da Copa América, numa partida disputada na Arena do Grêmio que teve como elemento em destaque o... VAR. Tudo porque o auxílio das imagens levou o árbitro a anular dois golos marcados pelos peruanos (um em cada parte), mantendo o resultado no nulo inicial.





De notar que Jhon Murillo foi titular nos venezuelanos, ao passo que André Carrillo foi suplente utilizado nos peruanos.Consulte o direto do jogo