Argentina e Colômbia juntas na fase de grupos da Copa América

Argentina e Colômbia vão protagonizar o jogo grande da fase de grupos da Copa América. As duas seleções foram sorteadas esta quinta-feira no Grupo B da competição sul-americana. A formação albiceleste procura finalmente um título que lhe foge desde 1993 - perdeu na final nas duas últimas edições - e, além dos colombianos, vai ainda encontrar o Paraguai e o Qatar, uma das seleções convidadas.Já o Brasil foi sorteado para o Grupo A, onde vai encontrar Bolívia, Venezuela e Peru. Já o Chile, que conquistou as duas últimas edições, consta no Grupo C, que aparenta ser o da morte. Os campeões em título defrontam Uruguai, Japão e Equador.Esta será uma edição que terá apenas 12 seleções, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, em que havia 16 conjuntos. Os dois primeiros de cada grupo seguem para os quartos-de-final, bem como os dois melhores terceiros classificados.