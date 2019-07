Argentina em busca da terceira final seguida

A Argentina procura alcançar a terceira final consecutiva da Copa América, depois de ter sido derrotada no derradeiro encontro, em 2015 e 2016, pelo Chile no desempate por penáltis, após as partidas terem terminado com um nulo. A seleção das Pampas tem sido alvo de muitas críticas, devido à fraca qualidade exibicional, principalmente de Messi, mas a verdade é que já está nas meias-finais da edição de 2019 da competição. No entanto, para pisar o palco da final, a alviceleste tem o Brasil, rival histórico que joga em casa, pela frente.

O encontro vai ter lugar no Estádio Mineirão que não é só de má memória para os canarinhos, mas também para os argentinos. No último duelo entre ambos neste local, em 2016, o Brasil venceu a Argentina por 3-0, na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2018, na Rússia. Aliás, nos últimos quatro jogos que a alviceleste realizou em Belo Horizonte, não venceu nenhum, com dois empates e duas derrotas.

Lionel Messi e companhia procuram o acesso à final, de forma a conquistar pela 15ª vez a prova e igualar, assim, o Uruguai na liderança das nações que mais vezes venceram o troféu.